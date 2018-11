Литературне стретнуце у Коцуре на „Костельниковей єшенї”

КОЦУР – У Руским доме у Коцуре, вчера, 16. новембра, у рамикох манифестациї „Костельникова єшень” отримане Литературне стретнуце на котрим нашо писателє представели найновши виданя НВУ „Руске слово”.

Авторе кнїжкох, Михал Рамач, Агнета Бучко Папгаргаї, Яким Чапко, академик Юлиян Тамаш, як и Ирина Гарди Ковачевич и Микола Шанта бешедовали о найновших виданьох, алє на интерактивни способ, так же участвовала и публика и авторе котри бешедовали о наставаню кнїжкох.

Модератор Литературного стретнуца Микола Шанта зоз автором Михалом Рамачом представел кнїжку поезиї „Дуга над Дунайом”, Ирина Гарди Ковачевич представела нову кнїжку поезиї „Капка на концу нохца” Тамари Хрин Рончевич, младей писательки, хтора пре оправдани причини була одсутна, Яким Чапко пречитал писню зоз свойого нового дїла „Церень спод нохца” и бешедовал о тей своєй трецей кнїжки поезиї.

Писателька Агнета Бучко Папгаргаї бешедовала о своїх емоцийох и наставаню кнїжки „Там дзе слунко виходзи”, а академик Юлиян Тамаш представел коцурскей публики зборнїк ґрупи авторох „Рецепция дїла Юлияна Тамаша”, хтори тиж так промововани на програми, алє го видал Универзитет у Новим Садзе.

После официйней програми, шицки присутни предлужели бешедовац о дїлох у опущеней атмосфери и закуски котру пририхтали домашнї.

