Отворени нови будинок Дому здравя Кула

КУЛА − Нови будинок Дому здравя Кула шветочно, з прештригованьом червеней пантлїки всоботу, 17. новембра, отворели министер здравства Златибор Лончар, предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович, покраїнски секретар за здравство Зоран Ґойкович и предсидатель Дочасового орґану Општини Кула Велибор Милоїчич.

Вибудов и опреманє нового будинку Дому здравя софинансовали Влада Републики Сербиї з 55 милионами и локална самоуправа з 85 милионами динари. Будинок ше находзи у самим центру Кули, з чиїм вибудовом оможлївене же би шицки специялистични служби функционовали на єдним месце.

З тей нагоди, предсидатель Покраїнскей влади Мирович обецал же обезпеча ище єдну санитетску превозку за потреби Служби наглей помоци. Министер Лончар наявел купованє новей медицинскей опреми, наглашел же плановани нови шейсц, а можебуц и вецей специялизациї за потреби Дому здравя Кули.

Перши пациєнти у новим будинку буду прияти уж нєшка. Будинок єден з наймодернєйших у держави, задоволює шицки стандарди, а припоєни є ґу обєкту дзе ше находзи Служба наглей медицинскей помоци, Общей дохторскей пракси и педиятриї.

Будинок бул закончени ище влєце, алє ше з отвераньом чекало аж по тераз, понеже було потребне обезпечиц числени допущеня за службу радиолоґиї котра потераз робела у старим будинку Дому здравя.

