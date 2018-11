РУСКИ КЕРЕСТУР − Од нєшка, 19. новембра, у просторийох Месней заєднїци Руски Керестур, пензионере котри придали вимогу за виробок Кулскей пензионерскей карточки, можу ю подзвигнуц.

Вєдно зоз карточку, пензионере достаню и список предавальньох и приватних поднїмательох котри ше уключели до тей акциї з даваньом вигодносцох на купованє їх продуктох, односно хаснованє услугох, як у валалє, так и у других местох општини Кула.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)