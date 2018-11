КУЛА – Кулске оддзелєнє Националней служби за обезпечованє роботи у своїх просторийох нєшка, 19. новембра, од 10 до 13 годзин орґанизує Днї отворених дзверох, з нагоди обезпечованя роботних местох у новоотвореним погону фабрики „Фиорано”.

Ище на єден завод представнїки спомнутей компаниї буду бешедовац зоз шицкима заинтересованима за роботу.

Кандидати треба же би принєсли по єден прикладнїк роботней биоґрафиї.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)