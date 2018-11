Нєвельке интересованє за роботу у „Маґни”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У центру валала през викенд бул поставени мобилни рекламни штанд канадскей компаниї „Маґна”, на котрим могло придац прияву за роботу у їх погону у Оджаку.

През два днї, на штанду ше интересовало коло 40 Керестурцох, а прияву поднєсли вецей як 20 особи. Спред „Маґни”, штверо промотере дзечнє бешедовали зоз гражданами, а як дознаваме, искуство у шицу нє условиє за роботу, та же ше приявиц годно и познєйше.

Особи котри ше приявели, у наступних двох тижньох буду поволани на тестиранє, потим достаню контракт о роботи, з котрим предвидзена и плацена обука першого роботного мешаца. Заґарантоване пензийне и социялне осиґуранє, а обезпечени и превоз.

„Маґна” ше, насампредз, занїма зоз шицом преблєчивох за автошедзиска, у Оджаку дїлує уж полни шейсц роки, а хвильково у нєй заняти коло 1 500 роботнїки. Потреба за новима роботнїками ше зявела пре отверанє нового погону.

