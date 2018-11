Здруженю пензионерох подаровани пец за етажне зогриванє

РУСКИ КЕРЕСТУР − Месни одбор Здруженя пензионерох у Руским Керестуре достал пец за етажне зогриванє їх власних просторийох, котри подаровал Општински одбор Сербскей напредней странки з Кули.

Як дознаваме од предсидателя Месного одбору здруженя пензионерох Ярослава Малацка, вредносц пеца виноши коло 80 000 динари, а то инвестиция котру вони нє могли самостойно витвориц.

− Потераз ше Дом пензионерох зогривало з єдним обичним пецом без хаснованя централного зогриваня, прецо було чежко зограц тот наш простор. Понеже у наших просторийох єст поставени радиятори, а з тим маме можлївосц и етажного зогриваня. Приключованє пеца на систему и поставянє циркулацийней пумпи добродзечнє зроби єден наш член, з чим будзе ришени длугорочни проблем пензионерох − потолковал Малацко.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)