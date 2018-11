Промовована нова кнїжка поезиї Якима Чапка

ДЮРДЬОВ – У рамикох 25. Културней манифестациї „Костельникова єшень”, всоботу вечар, 17. новембра, у КУД „Тарас Шевченко” у Дюрдьове отримани литературно-музични вечар.

У програми промовована нова, треца по шоре кнїжка Якима Чапка „Церень спод нохца”. Домашнї котри водзел програму, Мирон Сабадош, у уводним слове гварел же зоз читаньом стихох у найновшей Чапковей кнїжки кажде може найсц себе, без огляду на роки, алє и же вона после читаня охабя шлїд, моцни упечаток при каждому читачови, прето ю препоручел каждому.

О кнїжки поезиї бешедовали и Микола Шанта, одвичательни редактор Видавательней дїялносци НВУ „Руске слово” котра ю и видала, Михал Рамач и Владимир Кочиш, нашо познати писателє.

У музичней часци програми участвовали члени Дружтва, оркестер, Дзивоцка шпивацка ґрупа и члени рецитаторскей секциї, а Чапково стихи пречитали и Наташа Хромиш, авторова дзивка, и Яким Гарди, уметнїцки руковотитель рецитаторскей секциї Дружтва. По урядовей часци програми бешеда о кнїжки предлужена з коктелом.

За штандом НВУ „Руске слово” того вечара шицки мали нагоду купиц вецей новши виданя, як и достац автоґрам од писательох. Гоч Гавриїл Костельник ище давно гварел же Руснаци скупи за кнїжку, предати шицки виложени виданя Чапковей найновшей кнїжки, котру дзечнє подписал шицким котри то жадали.

