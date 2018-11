Отримана 21. „Дньовка”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Мултимедиялна манифестация младих „Дньовка”, 21. по шоре, отримана всоботу, 17. новембра, у Велькей сали Дома култури Руски Керестур, а у орґанизациї младежского здруженя „Pact Ruthenorum”.

На тогорочней „Дньовки” наступели лєм леґинє, зоз Руского Керестура, Дюрдьова и Зомбора, а представели ше з литературу и музику.

Литературу Андрия Раца и Томия Раца пречитал Мирослав Малацко, Саша Сабадош публики представел свою поезию, як и дебитант на „Дньовки” Борис Югик, док Себастиян Няради виведол стенд-ап комедию. Михаил Рамач одшпивал и одграл на електричней ґитари авторски шпиванки по руски, а Дарян Костич виведол даскельо инструментали, тиж так на ґитари.

Програму водзел Андрей Орос, хтори на початку визначел же орґанизаторе и того року мали проблем позберац учашнїкох, алє же ше „Дньовку”, заш лєм, отримує.

Сала була полна зоз публику, а окрем младих и других зоз Керестура, Коцура, Нового Саду, на „Дньовку” того року орґанизовано пришли основношколци и штредньошколци зоз Шиду и Беркасова.

Зоз „Дньовку” закончена тогорочна 25. Културна манифестация „Костельникова єшень”, у чиїх рамикох ше ю и отримує.

