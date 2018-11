Фотоґрафия Ивани Медєши найлєпша

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох 21. „Дньовки” отримана и вистава фотоґрафийох хтори сцигли на Конкурс з тему „Вода”, а перше место достала фотоґрафия авторки Ивани Медєши.

Друге место завжала Кристина Медєши, а треце Иґор Маньош, шицки тройо з Руского Керестура.

Побиднїки достали пенєжни награди, а їх фотоґрафиї вибрала Биляна Роман Чурни.

Попри 25 виложених фотоґрафийох хтори вибрали орґанизаторе, „Pact Ruthenorum”, у Голу Дома култури були виложени и „Квитки мудросци”, з Инстаґрам профилу з исту назву, як и малюнки уметнїка Ратка Торму з Беркасова.

