На штварток промоция зборнїка „Йован Хранилович – чловек злучованя”

НОВИ САД – У Заводзе за културу войводянских Руснацох на штварток 22. новембра, будзе отримана промоция зборнїка роботох „Йован Хранилович – чловек злучованя”, котри друковани з нагоди означованя 100-рочнїци присоєдинєня Войводини Кральовини Сербиї.

Свойо роботи представя др Дюра Гарди, др Владимир Барович, мср Соня Подкозарац и Дюра Латяк, а промоция почнє на 11 годзин.

Проєкт Новинарскей асоцияциї Руснацох „Йован Хранилович – чловек злучованя” реализовани з потримовку Гордскей управи за културу Нового Саду.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)