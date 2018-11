Всоботу була успишна акция на теметове

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлей соботи, 17. новембра, реализована успишна роботна акция на теметове, дзе у старей часци розкерчени скоро 4 гектари поверхносци, а участвовало красне число Керестурцох.

Акцию вєдно орґанизовали Церковни одбор керестурскей парохиї, хтора и власнїк теметова, и ЯКП „Руском”, а уключели ше и члени валалских здруженьох, Конїцкого клубу „Русин”, Здруженя спортских рибарох „Коляк, и велї други жителє.

Розкерчена и покошена скоро шицка планована поверхносц, а треба наглашиц же роботнїки „Рускому” уж и цали тидзень пред тим кошели на тим месце, цо була велька помоц. Тота акция була предлуженє велькей роботи у тей часци теметова хтору исти орґанизаторе започали прешлєй яри.

