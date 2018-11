Сезона закончена з побиду

ДЮРДЬОВ – Внєдзелю, 18. октобра, у 15. и остатнїм колє у тей часци першенства у Подручней лиґи Нови Сад, Фодбалски клуб „Бачка 1923” зоз Дюрдьова угосцела Фодбалски клуб „Милетич” зоз Мошорину.

Екипа госцуюцого фодбалского клуба бавела зоз седем бавячами. У 46. минути бависка судия застановел змаганє пре покалїченє госцуюцого бавяча, котри вецей нє могол бавиц. Змаганє закончене з побиду домашнїх 3:0.

После того змаганя, ФК „Бачка 1923” з Дюрдьова достава лєпше положенє, єдно висше, пияте, з 23-ома бодами.

