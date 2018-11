„Искра” победзела и седме змаганє за шором

КОЦУР – Внєдзелю, 18. новембра, Фодбалски клуб „Искра”, у рамикох 14. кола Подручней лиґи Суботица, на домашнїм терену победзел ФК „Нєґош” зоз Ловченцу, зоз резултатом 2:1.

Ґоли за „Искру” дали Радован Ґаґович и Михайло Юрчук.

На нєдзелю на програми остатнє коло єшеньскей часци сезони, у котрим „Искра” будзе госцовац у Панониї, дзе будзе бавиц процив фодбалскей екипи „Панония ИМ Тополя”.

Коло пред конєц єшеньскей часци сезони, „Искра” зоз „Пролетером” зоз Равного Села дзелї перше место на таблїчки.

Обидва екипи освоєли 34 боди, алє „Пролетер” ма за два ґоли лєпшу ґол розлику.

