„Русин” одбавел нєришено у Товаришеве

ТОВАРИШЕВО – У 14. колє Подручней фодбалскей лиґи Зомбор ФК „Русин” одбавел змаганє у Товаришеве процив домашнєй екипи ФК „Войводина. ФК „Войводина” – ФК „Русин” 1:1 (1:0).

У першим полчаше, гоч було нагоди за ґоли, велї остали нєвитворени за обидва екипи. З упартосцу Русинових фодбалерох и орґанизованим бависком удало ше им виєдначиц резултат у 80. минути, дзекуюци ґолу котри посцигнул Катона.

ФК „Русин” ше и далєй находзи на другим месце на таблїчки, ма 27 боди и позитивну ґол розлику од 19. У идуцим колє ше буду змагац на домашнїм терену зоз екипу ФК „Герцеґовац” зоз Ґайдобри.

