Гуманитарна акция збераня бавискох за дзеци

ЖАБЕЛЬ – Школяре и професоре зоз Штреднєй школи „22. октобер” у Жаблю и того року орґанизую Гуманитарну акцию збераня бавискох за дзеци котрим то найпотребнєйше.

Бависка може придац кажде, кажди роботни дзень по 15. децембер од 8 до 14 годзин, до спомнутей жабельскей Школи. Бависка буду запаковани до пакецикох и подаровани по представи котри школяре порихтаю. Достаню их дзеци зоз Здруженя „Алструист” у Жаблю и социялно загрожени фамилиї, у сотруднїцтве зоз Социялну службу, тиж у Жаблю.

Вецей информациї мож достац на ФБ профилу „Srednja škola 22. oktobar”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)