Почали фарбиц древени облаки и греди

ДЮРДЬОВ – Гоч вчера спаднул перши шнїг тей жими у Дюрдьове, ушорйованє валала и Рускей школи нє претаргнуте.

Вчера майстрове на Рускей школи почали шмирґлац, та и фарбиц древени облаки и греди на будинку, як и премасцовац ушорени мури зоз подлогу.

– Будинок стари, та зме адаптовали и поставели изолацию на мури. Прето зме их на потребних местох орипали, алє уж и саме опадовало. Потим зме поставели мрежочки на шицки мури будинка, премасцели зме з лїпкачом и два раз з акрилну фарбу – гварел маляр Сава Велькович.

Майстрове обчекую же о даскельо днї почню и остатню фазу на оправки Рускей школи, а то билєнє вонкашнїх мурох.

