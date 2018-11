НОВИ САД – На нєдзелю, 25. новембра, у Ґимназиї „Лаза Костич” у Новим Садзе будзе отримани Рочни концерт РКЦ.

Концерт почнє на 20 годзин, а уходнїца 200 динари.

Тот проєкт Руского културного центру (РКЦ) потримали Национални совит рускей националней меншини и Покраїнски секретарият за културу и информованє.

