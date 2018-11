„Костельникова єшень” у Беоґрадзе

БЕОҐРАД – У Вишеґрадскей 23 у Беоґрадзе, внєдзелю, 18. новембра, после вечаршей Служби на 17 годзин, дзе ше позберали беоґрадски Руснаци у красним чишлє, предлужени проєкт „Каламенє руского беоґрадского конара: стари и нови беоґрадски Руснаци”, котри финансує Завод за културу войводянских Руснацох.

Того вечара, Руснаци у Беоґрадзе зоз пригодну програму означели 70-рочнїцу од шмерци др Гавриїла Костельника. Манифестация почала зоз Костельникову писню „Бачко моя, Бачко” котру одшпивали шицки присутни, з помоцу нашого познатого шпивача Йовґена Надя.

После того о. Варґа представел живот, културне анґажованє и мученїческу шмерц др Костельника у Львове 1948. року, а представел и його ориґинални писма котри зоз Львова писал владикови др Дионизийови Нярадийови. Костельникову писню „Привитанє руским новином” одрецитовал студент Александер Планкош, а виривок зоз „Писнї Богови” пречитала Олґица Стаменич Канюх.

У предлуженю виложена тема „Дияспора и окруженє – методолоґия наукового виглєдованя на тему идентитет и ґлобализация”, робота авторох др Йоакима Стрибера, др Мили Попович Живанчевич, др Янка Рамача, др Миряни Дєкич и др Максимилияна Ґварнерия, хтора була представена на Медзинародней конференциї Наука и технолоґия за очуванє културного скарбу у медитеранскей реґиї, 2013. року у Атини.

