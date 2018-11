Руснаци можу буц горди же мали Храниловича

НОВИ САД – Йован Хранилович за живота бул почитовани як гуманиста и явни роботнїк, учашнїк у маґистралних дружтвено-политичних подїйох, вязаних за присоєдинєнє Войводини Кральовини Сербиї и Руснаци можу буц горди же бул їх священїк и парох Грекокатолїцкей парохиї Петра и Павла у Новим Садзе.

Хранилович бул и значна особа нашей журналистики з другей половки 19. и на початку 20. вику. Бул снователь и предсидатель Новосадскей секциї Югославянского новинарского дружтва, гварел на преподаваню на тему „Йован Хранилович як новинар”, пияток, 16. новембра, др Владимир Барович, професор на Оддзелєню за медийни студиї Филозофского факултета у Новим Садзе.

Вон гварел же ше Хранилович як новинар закладал за професийну етику. Инсистовал на толеранциї, почитованю професийних постулатох и забрани хаснованя язика мержнї и нападох на особу и фамелию шицких учашнїкох у явним дискурсу, т. є. полемичарох, новинарох и редакторох у тедишнєй преси.

Попри тим же бул парох, Хранилович бул новинар и редактор, писал за либерални новини „Браник”, хтори ушорйовал Миша Димитриєвич, пише у новинох „Стражилово”, „Позориште”, бул редактор часописох „Обзор” и познатого часописа за културу „Виенац”, як и директор новосадских новинох „Єдинство”.

То друга з трох едукацийох, хтори за новинарох и редакторох хтори информую на руским язику у Заводзе за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе орґанизовала Новинарска асоцияция Руснацох (НАР).

Преподаванє на тему „Нєвербална комуникация и политичаре – розодкриванє емоцийох, 30. новембра од 11 до 12,30 годзин у Заводзе отрима шеф Катедри за медийни студиї на Филозофским факултету у Новим Садзе, професор др. Деян Пралица.

Едукацию за новинарох и редакторох у медийох хтори информую на руским язику НАР орґанизує як проєкт хтори прейґ Конкурсу за унапредзенє професийних стандардох потримал Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношенє з вирскима заєднїцами.

