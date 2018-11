Нєшка швето Михала, Воведениє и два кирбаї

АПОСТОЛСКИ ЕҐЗАРХАТ/РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохийох нашого Апостолского еґзархату, хтори ше притримую юлиянского календара, нєшка припада швето Собор Архистратига Михила – Михала, а по григориянским Воведениє Богородици.

На швето архангела Михаила – Михала, хтори ше по Библиї зопар побунєтим ангелом зоз словами „Хто як Бог – Миха – ил” у наших парохийох у Ґосподїнцох и у Беркасове будзе преславене и храмове швето – Кирбай.

У парохиї св. оца Миколая у Руским Керестуре по григориянским календаре нєшка швето Воведениє Пресвятей Богородици. З тим шветом ше означує подїя зоз живота преч. Дїви Мариї, кед по жидовским обичаю як мале дзивче була одведзена до храму.

На нєшкайши швета шицким особом хторим мено – Михаил, Михаела, имени дзень.

