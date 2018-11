КУЛА − За наступни локални виберанки у општини Кула пияток, 16. новембра, преглашена и треца по шоре лїстина под назву „Рух обнови кральовини Сербиї – Марко Кошутич”.

На лїстини єст 25 кандидатох, ношитель Марко Кошутич зоз Кули, а перши на нєй Ненад Трбович.

Локални виберанки у општини Кула буду отримани 16. децембра.

