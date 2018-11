Цалодньове пребуванє за дзеци у Куковцох

ШИД – Предсидатель Општини Предраґ Вукович вчера, 20. новембра, на Медзинародни дзень дзецка, отворел цалодньове пребуванє у Предшколскей установи „Єлица Станивукович Шиля” у Куковцох при Шиду.

Слово о першим цалодньовим пребуваню дзецох спомнутей предшколскей установи, хторе отворене у єдним з найвекших валалох шидскей општини звонка шедзиска установи у Шидзе.

У питаню мишана ґрупа за дзеци од два до шейсц роки, а локална самоуправа потримала жаданє родичох же би и у їх штредку було отворене цалодньове пребуванє дзецох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)