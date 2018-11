Вистава „Зоз слику вєдно” од нєшка у Зренянину

ЗРЕНЯНИН – У Културним центре у Зренянину нєшка на 18 годзин будзе шветочно отворена путуюца мултимедиялна и мултикултурална вистава „Зоз слику вєдно”, з котру штири заводи за културу – Словацох, Горватох, Руснацох и Румунох, преславяю децению иснованя и роботи, як и Завод за културу войводянских Мадярох, хтори иснує 12 роки.

На вистави участвую шесцеро уметнїки, а Руснацох представя Дарян Гарди.

Вистава будзе виложена у Зренянину по 28. новембер, а 5. децембра ше ю селї до Сенти.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)