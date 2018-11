Означени дзень блаженей Йосафати

РУСКИ КЕРЕСТУР – На швето блаженей Йосафати Гордашевскей, сновательки чину Шестрох Служебнїцох, 20. новембра у манастире СНМД одлужени Молебен до Блаженей.

На самим початку, Провинцийна настоятелька шестрох Служебнїцох ш. Мартина пречитала кратку биоґрафию ш. Йосафати, як и даскельо шведоченя о вимодлєних ласкох з єй заступнїцтвом.

Молебен на чесц Блаженей Йосафати служел керестурски капелан о. Владимир Медєши, а виронаучни дзеци зоз ш. Авґустину вимодлєли молитву и одшпивали шпиванку на чесц ш. Йосафати. Док присутни циловали мощи, модлєло ше пацерки до Блаженей Йосафати за намиреня присутних, наш валал и цали швет.

После Молебену шицки ше затримали на заєднїцким друженю, дзе подзелєли искуство того окремного дня у керестурским манастире СНМД.

