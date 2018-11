Закончени роботи на старовербаскей парохиї

ВЕРБАС – Вельки роботи на будинку старовербаскей церкви Покрова Пресвятей Богородици, хтори почали у юнию, тих дньох цалком закончени.

Майстрове на тот завод меняли закрице на церкви, после чого заменєни громобран, потим на церкви заменєни двої дзвери, а положени и нови дзвери з дубового древа, з древорезом. На концу у двох фазох робене вонкашнє ошвиценє церкви, и билєло ше єй вонкашньосц.

Як визначел парох о. Алексий Гудак, средства за тоти инвестициї достати з благословом нашого преосвященого владики кир Георгия Джуджара зоз католїцкей орґанизациї, односно надбискупиї зоз Келну, з Нємецкей, а тих дньох су у цалосци закончени, та старовербаска парохия ма нови випатрунок.

