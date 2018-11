У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У першей часци нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” будзе емитовани документарни филм „Йован Хранилович – чловек злучованя”, хтори направени як заєднїцки проєкт рускей редакциї Радио телевизиї Войводини и Новинарскей асоцияциї Руснацох.

У другей часци увидзице знїмок преподаваня хторе отримане 19. юния под назву „Час препорода: Руснаци и творенє Кральовини Сербох, Горватох и Словенцох – Югославиї”.

На концу тей емисиї годни сце одпатриц портрет ище єдного з бувших колеґох з Радио телевизиї Войводини, а з тей нагоди то будзе Владимир Кирда.

„Добри вечар, Войводино” почнє на 20 годзин, а по емисиї, на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

