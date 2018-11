Торжествено преславене храмове швето – Кирбай

БЕРКАСОВО – Церква и вирни вчера, 21. новембра, на швето Собору архангела Михаила преславели храмове швето – Кирбай.

Шветочну Службу Божу предводзел о. Михайло Гарди зоз Метлики зоз Републики Словениї, а сослужовали ище осемцме священїки.

Наказаовал о. Роман Ступяк, парох у Миклошевцох и бешедовал о значеню ангелох у християнским живоце и здогаднул же исновали зли ангели, як и добри ангели, хторих предводзел архангел Михаил и хтори ширели Слово Боже и Христову виру.

О. Ступяк визначел же и нєшка кажди християн муши водзиц рахунка о гевтим цо добре, а цо нє, и исц по Христовей драги.

Домашнї парох о. Владимир Еделински Миколка вирним повинчовал щешлїви Кирбай и подзековал паноцом хтори пришли возвелїчац Кирбай.

Служба Божа закончена зоз „Многолїствийом”, а пре подлу хвилю нє бул обход коло церкви зоз читаньом Євангелийох.

