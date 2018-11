Означени Шветови дзень здогадованя на жертви транспортних нєзґодох

ВЕРБАС – З нагоди Шветового дня здогадованя на жертви транспортних нєзґодох, у будинку Општини Вербас, Совит за безпечносц транспорту општини Вербас орґанизовал приєм за матурантох Стреднєй фаховей школи „4. юлий”, хтори ше школую за технїчара драгового транспорту.

Члени Совиту, на чолє зоз помоцнїком командира Полицийней станїци Вербас Страхиньом Дюрачичом, младих поинформовали о наступних планох, алє и потенциялних опасносцох хторих млади вожаче на драгох часто нє свидоми.

После нащиви, як знак здогадованя на жертви транспортних нєзґодох, школяре символично до воздуху пущели балони зоз будинку Општинскей управи, а як предлуженє тей акциї, тих дньох члени Совиту за безпечносц транспорту буду ходзиц по школох Општини и школяром дзелїц рефлектуюци лайбики и други хасновити дарунки.

