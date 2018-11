У Кули отворени погон „Фиорано 2”

КУЛА – Вчера у Кули у новей индустрийней зони шветочно отворени погон компаниї „Фиорано 2” котра дїлує у рамикох италиянскей ґрупи „Calzedonia”, котри пияти по шоре у нашей держави.

Кулски погон тей компаниї отворел предсидатель Републики Сербиї Александар Вучич, предсидатель Влади АП Войводини Иґор Мирович, предсидатель Дочасового орґану Општини Кула Велибор Милоїчич, амбасадор Италиї Карло Локашо, та предсидатель „Калцедония ґрупи” др Сандро Веронзи и предсидатель Комори италиянско-сербских привреднїкох Дьордьо Маркедяни.

Отвераню присуствовали и числени гражданє зоз шицких местох општини Кула, а предсидатель Вучич з тей нагоди поздравел шицких и, медзи иншим, наявел же у фебруару идуцого року придзе знова нащивиц тоту индустрийну зону кед ше будзе поставяц фундаментални камень за будованє ище єдней фабрики нємецкого инвеститора „Виценман” котри би требал обезпечиц нови 300 роботни места.

„Калцедония ґрупа” ше занїма зоз шицом споднїх шматох, у кулским погону тераз заняти 100 особи котри ше обучели за роботу у зомборским погону компаниї, а плановане же би конєчне число роботнїкох було 300.

