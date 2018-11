У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У штерацец седмим тогорочним числу новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” пише о меншинских медийох як културним скарбе и о 100-рочнїци од велькей народней скупштини и присоєдинєня.

У рубрики „Нашо места”, медзи иншим, текст о нєдавно отвореним новим будинку Дома здравя у Кули и о ушорйованю явних поверхносцох у Дюрдьове, а о продукциї лїковитих рошлїнох у Дюрдьове пише „Економия”.

„Култура и просвита” зазначела 25. Културну манифестацию „Костельникова єшень” у Коцуре, Дюрдьове и Беоґрадзе, як и Комеморативни сход и Дзень писменосци українского язика.

„Дом и фамелия” обрабя тему рециклованя шмеца, а ту и нова „Женоблоґия”, док у „Мозаїку” пренєшени упечатки зоз 21. Мултимедиялней манифестациї младих „Дньовка”. „Людзе, роки, живот” понукаю розгварку зоз Наду Лендєр з Вербасу и зоз Иґором Провчийом з Осєку.

„Духовни живот” пише о виронауки у Керестуре, а „Спорт”, попри резултатох наших фодбалских клубох у своїх першенствених лиґох, пише и о бриджу.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)