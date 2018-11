У Ґосподїнцох на Кирбай архиєрейска служба и пошвецанє

ДЮРДЬОВ – Вчера, 21. новембра, по юлиянским календаре, швето Собор Архистратига Михаила – у грекокатолїцкей церкви Святого Архангела Михаила у Ґосподїнцох преславене храмове швето, Кирбай.

Архиєрейску Службу Божу служел апостолски еґзарх за грекокатолїкох у Сербиї владика кир Георгий Джуджар, сослужовали о. Яков Кулич и о. Владислав Рац, а шпивали члени фамилиї Холошняй, з нїма и о. Михаил Холошняй и члени Хора „Розанов”.

На Служби домашнї священїк о. Михаил Холошняй у мено цалого общества подзековал фамилиї Салонски котра финансийно помогла мальованє и прикрашованє нукашнїх мурох цалей церкви, котри пошвецел владика.

Под час Служби, парохиянови у служби церковнїка и дзвонара Владимирови Бабийови зоз Ґосподїнцох владика уручел Припознанє за пошвецене служенє у ґосподїнскей грекокатолїцкей церкви.

После святочного обходу коло церкви означованє швета предлужене по обисцох зоз найблїзшима госцами и приятелями.

