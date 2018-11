Обука за безпечносц у транспорту

КУЛА – Ютре, 23. новембра у Кули у сали Мадярского културного центру „Непкер” будзе орґанизована Обука за правилне хаснованє дзецинских автошедзискох и Трибина за старших гражданох з тему „Безбечно у транспорту”.

Обука за правилне хаснованє автошедзискох будзе од 11 до 12,30, поволани родичи дзецох младших од пейц рокох. Обуки може присуствовац лєм єден родитель пре огранїчене число местох, потребне принєсц особну карточку и фотокопию кресценого писма за дзецко. На концу буду подзелєни 50 автошедзиска за катеґорию дзецох од 9 до 36 килоґрами.

Од 13 до 14 годзин почнє Трибина за старших гражданох „Безпечно у транспорту”, после котрей буду дзелєни амрели, торби, шветла за бициґли и други дарунки.

Орґанизатор тих збуваньох Совит за безпечносц у транспорту Општини Кула у сотруднїцтве з републичну Аґенцию за безпечносц у транспорту.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)