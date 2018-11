ЯВНА МЕДИЙСКА УСТАНОВА

„РАДИО – ТЕЛЕВИЗИЯ ВОЙВОДИНИ”

(РТВ)

Обявює

КОНКУРС ФЕСТИВАЛА

„РУЖОВА ЗАГРАДКА 2019”

Условия конкурсa:

Право участвованя на конкурску за нови руски народни шпиванки маю шицки заинтересовани особи (композиторе и текстописателє) державянє Републики Сербиї и странски державянє, з тим, же иста особа може буц коавтор 2 (ДВОХ) шпиванкох. На конкурсу нє можу участвовац члени конкурсней комисиї, котра окончує вибор шпиванкох.

Шпиванки котри ше посилаю на конкурс нє шму буц виводзени анї обявени, а муша буц у духу рускей народней музики. Дошлєбодзене приявйоває шпиванкох котри компоновани на иснуюци текст, односно на уж обявени твор зоз обласци поезиї, под условийом же автор текста, односно нашлїднїки, дали согласносц и же исти текст нє хасновани за компонованє и обявйованє музичних творох.

Приява на конкурс ше посила по пошти, або особнє, на адресу:

ЯВНА МЕДИЙСКА УСТАНОВА

„РАДИО – ТЕЛЕВИЗИЯ ВОЙВОДИНИ”

Радио Нови Сад – за фестивал „РУЖОВА ЗАГРАДАКА 2019”

НЄ ОТВЕРАЦ

Улїца Иґнята Павласа 3

21000 Нови Сад

Приява ше состої з двох ковертох (означени як Коверта 1. и Коверта 2.) у котрих шлїдуюце:

– Коверта 1. – нотни запис композициї и текст на руским язику (обидва у трох прикладнїкох), под шифру

– Коверта 2. – ришенє шифри, з податками коавторох (композитор и текстописатель):

мено и презвиско, 2. адреса, 3. контакт телефон и e-mail.

Подношитель прияви одвитує за точносц податкох о шпиванки и коавторох. У случаю же ше хаснує текст уж обявеного твора зоз обласци поезиї, потребне доручиц податки автора текста и согласносц за хаснованє текста пре компонованє музичного твора.

Конкурс отворени од дня обявйованя на web сайту rtv.rs и у тижньових новинох „Руске слово” до 24. 12.2018. року. Прияви котри сцигню по завераню конкурса (25.12.2018. року и познєйше), нє буду ше розпатрац. Прияви котри сцигню на конкурс ше нє врацаю. Подношитель прияви нє ма право поцагнуц приявени шпиванки.

Од доручених приявох – шпиванкох, Комисия, менована з боку РТВ-а, вибера 16 котри буду виведзени на фестивалу. Кед комисия констатує же нєт достаточне число квалитетних композицийох, можлїве отримованє фестивала и з меншим числом вибраних нумерох. Зоз коавторами шпиванкох, котри буду виведзени, заключує ше контракт. У случаю хаснованя уж обявеного текста/твора з обласци поезиї, контракт подписує автор текста, односно нашлїднїки автора текста.

Шицки вибрани шпиванки виводза ше з провадзеньом Народного оркестра (НО) РТВ-а, у аранжману за НО. Аранжерох виключно вибера Музична продукция РТВ-а. Подношитель прияви, односно композитор и текстписатель, можу у прияви предложиц вокалного солисту за шпиванку за котру подноша прияву. Одлуку о вокалному солистови приноши Комисия.

З посиланьом прияви на конкурс, подношитель (композитор и текстописатель) дава согласносц же би ше вибрани шпиванки перши раз явно виведли на Фестивалу, преношели/емитовали на програми РНС и ТВВ зоз шицкима познатима модалитетами емитованя, зазначели, умножели и положели до обтоку без огляду на способ умножованя и кладзеня до оботку, зняли на ношачи звука, односно слики и звука, умножели и положели до обтоку без огранїченя у поглядзе числа прикладнїкох. Согласносц ше дава за доручени шпиванки и шпиванки вименєни и преробени з аранжманами за потреби РТВ-а. Права ше преноша як виключни предметно, часово и просторно и по чишлє без огранїченя. РТВ ма право наведзени права пренєсц на треци особи, без потребней согласносци коавторох. Зоз коавторами вибраних шпиванкох ше заключує контракт.

Надополнєня за коавторох виноша:

– музика: 4 500,00 динари нето

– текст: 2 500,00 динари нето

– аранжман: 4 500,00 динари нето

Фестивал ше отримує 3. марца 2019. року. Кед придзе до вименкох, о точним датуме и тремину учашнїки буду благочасово информовани.

Награди котри ше додзелюю на Фестивалу то награди жирия и публики у пенєжней суми и то:

– I Нагарада жирия за автора музики (музику/композицию): 20.000,00 динари нето

– II Нагарада жирия за автора музики (музику/композицию): 10.000,00 динари нето

– III Нагарада жирия за автора музики (музику/композицию): 5.000,00 динари нето

– Нагарада жирия за аранжман: 10.000,00 динари нето

– Нагарада жирия затекст: 10.000,00 динари нето

– Нагарада жирия за интрепретацию: 10.000,00 динари нето

– Нагарада публики: 20.000,00 динари нето

Награда публики ше додзелює за шпиванку и дзеля ю на єднаки часци автор музики, текста, аранжмана и интерпретатор.

Награди жирия доставаю ше у зависносци од достатих бодох. Члени жирия додзелюю боди (од 1 до 15) окреме за музику, текст, аранжман и интерпретацию. Награду достава коавтор шиванки, односно интерпретатор зоз найвецей достатима бодами, а у случаю награди за музику/композицию, перши тройо коавторе.

Публика гласа писано (на окремним лїстку). Награду достава шпиванка котра достанє найвецей гласи.

Шицки додатни информациї мож достац:

– на телефон +381 21 210 1761

– на e-mail: rusinska.radio@rtv.rs

