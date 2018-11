РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох парохийного Каритасу у Руским Керестуре на ютре, 24. новембра, будзе отримане стретнуце „Слово живота за младих”.

Госц будзе др Валерия Кираль, а тема „Кед вас водзи Дух, нє под законом сце”.

Стретнуце почнє на 18 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)