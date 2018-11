Ютре почина други круг роботньох у рамикох проєкту „Културне нашлїдство през мой обектив”

НОВИ САД – У орґанизациї Завода за културу войводянских Руснацох (ВР) 24. и 25. новембра будзе отримани други круг роботньох у рамикох проєкту „Културне нашлїдство през мой обектив”.

Преподаванє и практични роботнї о фотоґрафиї будзе тримац професор фотоґрафиї Борис Кочиш у Заводзе за културу ВР, як и у його студию, а з учашнїками будзе робиц и Єлена Перкович, професорка филозофиї и историї уметносци.

На дводньових роботньох буду участвовац коло 20 штредньошколци припаднїки шейсцох националних заєднїцох – влашскей, ческей, бунєвацкей, сербскей, рускей и ромскей.

Проєкт ше закончи у юлию зоз виставу фотоґрафийох у Петровцу на Млави, Билей Церкви, Суботици и Новим Садзе.

Тот проєкт Завод за културу ВР орґанизує прейґ конкурсу „Публика у фокусу”, Фондациї „Нови Сад 2021, Европска престолнїца култури”.

