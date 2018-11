НОВИ САД – Редакция програми на руским язику Радио Нового Саду (РНС) поволує високообразованих младих Руснацох на аудицию за радийских новинарох, котра будзе отримана на вовторок, 27. новембра, на 18 годзин.

Отрима ше ю у РНС, Иґнята Павласа 3 у Новим Садзе, а будзе ше преверйовац читанє пред микрофоном и писменосц.

