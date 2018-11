Йована Ноґавица участвовала у другей часци роботньох „Панела младих”

БЕОҐРАД – Школярка штвартей класи руского оддзелєня Ґимназиї „Петро Кузмяк” з Руского Керестура Йована Ноґавица, од 19. по 21. новембер участвовала у другей часци роботньох у рамикох „Панела младих” Поверенїка за защиту ровноправносци Републики Сербиї.

Поверенїково млади совитнїки прешли роботнї о дискриминациї, а о тей теми им бешедовали психолоґове, фаховци за интернет, дзе дискриминация у нєшкайшим чаше найзаступенша, як и особи спред Поверенїка за защиту ровноправносци.

Шлїдуюци роботнї буду у фебруару и у маю 2019. року, а циль же би школяре ширели знанє о дискриминациї медзи парняками, а кед дахто ма проблем дискриминациї у їх штредку, може ше им явиц.

Йовану за Конкурс мотивовала педаґоґиня Школи Любица Няради, а вибрана є медзи 25 членох Панелу, хтори формовал Поверенїк за защиту ровноправносци у рамикох програми сотруднїцтва з Фондом Зєдинєних нацийох за дзеци (УНИЦЕФ) одн. його канцеларию у Беоґрадзе.

