Черанє искуствох у школох – Проєкт Штреднєй школи „4. юлий”

ВЕРБАС – У Штреднєй фаховей школи „4. юлий” тих дньох ше зишли представителє Штреднєй машинскей школи з Нового Саду, Технїчней школи „Иван Сарич” зоз Суботици, Штреднєй технїчней школи „Михайло Пупин” з Кули и домашнї з Вербасу.

Причина була проєкт „Нє знанє знанє знац, алє знанє знанє дац”, хтори обдумал Тим за унапредзенє настави Школи „4. юлий”, а реализує ше го з потримовку Тиму за розвой медзипредметних компензацийох и поднїмательства.

Под час того стретнуца школи представели и вичерали искуства о проєктней настави, а у рамикох реализациї проєкту буду орґанизовани ище стретнуца школох по подручох роботи хтори постоя у тех вербаскей фаховей Школи, на хторих буду участвовац и школяре и наставнїки.

