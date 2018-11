О тарґовини з людзми и хоротох зависносци

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней школи „Петро Кузмяк” вчера були три преподаваня школяром на теми Превенция и защита дзецох од тарґовини з людзми и о Хоротох зависносци.

На першу тему, два окремни преподаваня школяром штвартей и шестей класи отримал инспектор Полицийней управи зоз Кули, и то уж шварте преподаванє у тим школским року на рижни теми, хторе потримує Министерство просвити.

Источашнє школяром осмей класи волонтере Червеного крижу з Кули викладали о хоротох зависносци, понеже новембер пошвецени борби и превенциї на тоту тему. Зоз шицкима школярами преподаваня провадзели и їх учительки одн. оддзелєнски старшинове.

