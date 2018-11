Представени публикациї о Храниловичови

НОВИ САД – У Заводзе за културу войводянских Руснацох вчера представени публикациї на сербским язику о Йованови Храниловичови хтори з нагоди означованя 100-рочнїци Велькей народней скупштини и присоєдинєня Войводини ґу Кральовини Сербиї витворела Новинарска асоцияция Руснацох

Слово о Фотомоноґрафиї „Йован Хранилович – чловек злучованя”, авторох др Владимира Баровича и мср Сонї Подкозарац, и зборнїку роботох „Йован Хранилович, прилоги ґу порозуменю єдного живота” у хторим, попри спомнутих авторох, публиковани и написи др Дюру Гардия, и Дюру Латяка.

Док „Йован Хранилович – чловек злучованя” през текст, фотоґрафиї и документи, спатра живот и цалосне дїло єдного з найзначнєйших актерох историйних подїйох з новембра 1918. року, у Зборнїку „Прилоги ґу порозуменю єдного живота” обявени тексти у хторих авторе детальнєйше спатраю рижни сеґменти Храниловичовей явней роботи. Так професор Барович представя його новинарске дїло, Подкозарцова Храниловича як поету и литерату, Дюра Гарди о нїм пише у контексту Велькей народней скупштини и присоєдинєня, а Латяк фокусовани на доприношенє Храниловича снованю Руского народного просвитного дружтва и културному и националному препороду Руснацох.

Проєкт Новинарскей асоцияциї Руснацох „Йован Хранилович – чловек злучованя” реализовани з потримовку Гордскей управи за културу Нового Саду.

