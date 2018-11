Каждому студентови Русинистики „Шветлосц” и кнїжки

НОВИ САД – Шицким студентом основних студийох, мастер и докторантом Оддзелєня за русинистику Филозофского факултета у Новим Садзе НВУ „Руске слово” од септембра 2018. року оможлїви безплатни прикладнїки часописа „Шветлосц” и нови кнїжки видавательней дїялносци.

Таку одлуку принєсли руководзаци орґани НВУ „Руске слово” з цильом же би ше виданя тей Установи могло хасновац у академскей настави, алє и же би ше руску високу културу додатно промововалo, окреме медзи будуцима интелектуалцами и младима авторами.

Часопис „Шветлосц” и нови кнїжки видавательней дїялносци студенти основних студийох годни доставац по статус абсолвента.

То часц широкей акциї промовованя и дарованя виданьох НВУ „Руске слово” дзецом предшколцом, школяром основних и штреднїх школох и студентом котри ше школую у порядней системи по руски у Републики Сербиї.

