Розписани конкурс за „Ружову заградку 2019”

НОВИ САД – Явна медийска установа „Радио-телевизия Войводини” розписала конкурс за 16 нови руски народни шпиванки за фестивал „Ружова заградка 2019”, хтори будзе отримани 3. марца 2019. року.

На конкурсу можу участвовац шицки заинтересовани композиторе и текстописателє зоз Сербиї и иножемства. Шпиванки хтори буду послати на конкурс нє шму буц уж виводзени, лєбо обявйовани, а єдна особа може буц коавтор найвецей двох шпиванкох.

Дошлєбодзене приявйованє шпиванкох котри компоновани на иснуюци текст, односно на уж обявени твор зоз обласци поезиї, под условийом же автор текста, односно нашлїднїки, дали согласносц и же исти текст нє хасновани за компонованє и обявйованє музичних творох.

Конкурс отворени по 24. децембер того року, а у цалосци го мож видзиц на веб-сайту www.rtv.rs, як и на правим боку на нашим сайту.

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