Медицина заменєла фодбал

Мелинда Сопка з Руского Керестура пред штирома роками почала студирац на Бетхел универзитету у Мекензию, держави Тенесию, дзе у авґусту того року здобула званє спортского физиотерапеута. Кед ишла до Зєдинєних Америцких Державох, приоритет єй бул же би за свой Универзитет бавела фодбал и єдного дня була професийна фодбалерка, алє ше єй цилї з роками пременєли, та тераз Мелинди на першим месце же би закончела мастер студиї у обласци медицини.

Свойо школованє, Мелинда предлужи у януару у Америки на истим Универзитету, лєм у другим месце. Удало ше єй уписац на мастер студиї за асистента дохторови, дзе було коло 300 кандидатох, а примали 50.

– Одлучела сом пойсц дакус баржей до медицини. Тото званє тераз лєм приходзи до Европи, а то скоро исте як и дохтор, лєм же мушиш мац дохтора над собу. Тераз будзем учиц общу медицину, а познєйше ше будзем опредзельовац и за конкретну обласц. Мастер тирва два и пол роки. Мушела сом покладац два примаци испити, баржей вязани за язик, покладала сом и розлику предметох, мала сом интервю зоз школу – толкує Мелинда.

ШКОЛОВАНЄ БАРЗ ДРАГЕ

Мелинда ше у Америки потераз школовала дзекуюци фодбалу, прейґ хторого доставала стипендию. Вона єй обезпечовала студиї, змесценє у доме и костиранє, а тераз, на мастер студийох, шицко муши сама финансовац.

– За тоту стипендию сом з рока на рок подписовала контракт. Доставала сом ю так же сом за Универзитет бавела фодбал. Просек там важни кед ше сцеш занїмац з даяким спортом, та хто ма подли, нє шме бавиц, алє я з тим нїґда нє мала проблеми. На мастеру сом нє годна бавиц фодбал, бо нє препоручую же би ше попри тих студийох ище дацо робело, бо су наисце озбильни. Тераз сом мушела вжац кредит, хтори будзем врацац док мастеруєм. Перше сом го нє сцела брац, бо сом ше бала, понеже барз вельки пенєж у питаню, алє до конца сом нє мала други вибор. Окрем самого школованя, и шицко друге вельо кошта. Наприклад, мушела сом и место на мастеру плациц тисяч долари, же би ми го зачували, док сом нє явела же чи сиґурно будзем студирац – гвари вона и додава же там звичайне же студенти и други глєдаю донациї за школованє и подобне, та так и Мелинди мож помогнуц коло єй мастер студийох, а вецей информациї о тим мож опатриц на сайту www.gofundme.com/physician-assistant-studiesmaster.

РОБЕЛА И ЯК ФОДБАЛСКИ СУДИЯ

На основних студийох, Мелинди днї були цалком пополнєти, понеже попри тим же студирала за спортского физиотерапеута и бавела фодбал, тиж так и робела.

– Була сом ратовач на базену, робела сом у ресторану, а того семестра сом почала судзиц у хлопским и женским фодбалу и жаль ми же сом то скорей нє почала робиц. Кед сом ишла до Америки, фодбал ми бул на першим месце, а школа на другим. До конца ми и вона була барз значна, а сама сом нєсподзивана яки сом мала добри оцени. Трудзела сом ше барз и з єдним, и з другим – припознава Мелинда и додава же шицки штири роки бавела фодбал у першим тиму, найчастейше на позициї штреднього бавяча, а дакеди и на кридлу.

– Скоро кажде змаганє сом цале бавела и прето сом задовольна, лєм бим волєла кед би уровень бул кус висши. Сцела сом остац даєдно лєто пробовац ше професийно занїмац з фодбалом, алє, нормално, цагало ме дому. Тото лєто сом остала, алє место дзе бим могла пробовац лєтнї фодбал було оддалєне штири годзини и заш лєм сом одлучела остац учиц ше, а робела сом и два-три роботи, та ми було барз напарте и мушела сом дацо жертвовац – гвари тота шмела и упарта студентка и фодбалерка, хтора у Сербиї фодбал бавела у керестурским „Русину”, у Бечею, як и за Репрезентацию.

Кед була сезона, у Америки мала два тренинґи дньово, пред и после преподаваньох, а з фодбалом обишла велї места.

– Перши тренинґ починал од пейц-шейсц годзин рано, вец сом ишла на преподаваня. Потим зме од трох ознова мали тренинґ, после сом ишла на роботу, лєбо на праксу. Пред змаганя зме мали карантин, нє шмели зме мац телефони, мушели зме спац на єденац… Поправдзе, там сом була розтаргана на сто боки и одвитує ми тераз тота цихосц у Керестуре – додава Мелинда и на концу визначує же ЗАД даваю можлївосц стипендованя прейґ рижних активносцох, нє лєм спортских, алє и културних, уметнїцких и других, а хто заинтересовани, може ше єй явиц же би му помогла коло конченя, понеже Мелинда толкує же єст барз вельо папиролоґиї. Єй ше, гоч нє було лєгко, поспишело самей после штреднєй школи шицко покончиц.

