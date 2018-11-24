Того викенду Фестивал народней шпиванки „Маковицка струна”

БАРДЕЙОВ/ПРЕШОВ (СЛОВАЦКА) – Нєшка и ютре, 24. и 25. новембра, у Бардейове и Прешове у Словацкей будзе отримани 46. Фестивал народней шпиванки „Маковицка струна”.

През два днї наступя познати словацки шпиваче котри пестую народни писнї Русинох-Українцох Словацкей. У Бардейове Фестивал „Маковицка струна” будзе отримани нєшка у Спортскей гали „Мир”, а на програми два концерти. На нєдзелю у Прешове, домашнї Фестивалу будзе Театер Йонаш Заборски, у чиїх просторийох програма почнє на 15 годзин.

Фестивал орґанизую Союз Русинох-Українцох Словацкей Републики (СРУСР), город Бардейов, Прешовски самоуправни край и дзепоєдни орґанизациї и институциї култури з Бардейова и околних местох.

На Фестивалу наступи и Дзивоцка шпивацка ґрупа „Ариа” зоз Руского Керестура, котра представи Руснацох зоз Сербиї.

Орґанизатор одходу наших учашнїкох то Союз Руснацох Українцох Сербиї, а подпомогнути зоз рижнима спонзорами.

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