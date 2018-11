НОВИ САД – Филозофски факултет Универзитета у Новим Садзе нєшка, 24. новембра, од 10 до 13 годзин орґанизує Дзень отворених дзверох.

И на Оддзелєню за русинистику будуци студенти можу достац информациї, на другим поверху, у кабинету 204.

На Филозофским факултету, на основних, мастер и докторских студийох, єст 50 акредитовани студийски програми, а студиї ше отримує на пейцох язикох, сербским, словацким, мадярским, румунским и руским.

