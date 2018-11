РУСКИ КЕРЕСТУР – Нєшка у амбуланти у Руским Керестуре орґанизовани безплатни превентивни препатрунки „За напреднєйше здравє”.

У рамикох превентивних препатрункох понукнуте меранє кревового прициску, консултативни препатрунки кардиолоґа и ЕКҐ, консултативни препатрунки педиятра, меранє уровня цукру у креви и ултразвук абдомену.

Препатрунки ше нє заказує, а заинтересовани треба же би пришли у периодзе од 8 до 12 годзин.

