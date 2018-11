КОЦУР – У дзецинскей заградки „Герлїчка” у Коцуре 22. новембра госцовали ґлумци зоз новосадского театру „Театер зоз куфру” и обрадовали дзеци зоз интересантну бабкарску представу.

Дзеци зоз оводи мали нагоду уживац у бабкарскей представи котра поробена по сказки Ханса Кристияна Андерсена „Принцеза на зарну гращка”.

Ґлумци зоз того новосадского Театру з тей нагоди з тоту представу обишли дзецински заградки у вербаскей општини.

