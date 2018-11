ШИД – У Червеним крижу штварток отримана городска акция за добродзечних давательох креви зоз Шиду, Беркасова, Бикичу, Соту, Моловину и Привиней Ґлави.

На акцию ше одволали 98 давателє креви, а крев дали 90 давателє, з хторих 79 хлопи и 11 жени, а штверо першираз дало крев.

Остатня городска акция добродзечного даваня креви у Шидзе у тим року будзе отримана 21. децембра.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)