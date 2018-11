На Сайме етно-поживи и Керестурци

БЕОҐРАД – На Сайме етно-поживи и напою хтори отримани вчера на сайму у Беоґрадзе участвовало и Туристичне здруженє (ТЗ) Руски Керестур, у орґанизациї Туристичней орґанизациї општини Кула хтора обезпечела превоз и штанд.

Керестурске ТЗ на сайме представяла його предсидателька Любица Няради, потим представителє Школи „Петро Кузмяк” одн. пейц дзивчата з туристичного напряму хтори були облєчени у народним облєчиве Руснацох, Мадярох, Сербох и Українцох.

Зоз своїма продуктами на сайме ше представели Здруженє женох „Байка”, Фейдийова фамелия зоз айваром, Винайова зоз мелку паприґу, Югикова зоз природнима соками и маджунами, и фамелия Шикора з продуктами зоз арониї, як и даскельо фамелиї з других местох кулскей општини.

