Бикичанє без побиди и дома

ШИД – Вчера бавени змаганя остатнього, 15. кола єшеньскей часци першенства Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, а фодбалере ОФК „Бикич” дома бавели вировнато 0:0 процив БСК зоз Бешенова.

У Вишнїчеве змаганє у хторим домашнї „Гайдук” водзел 7:0 процив „Младосци” з Будяновцох претаргнуте у 52. минути при спомнутим резултату, а у Куковцох „Обилич 1993” победзел „Слоґу” з Воґню з 1:0.

На таблїчки на першим месце „Долнї Срим 2015” зоз 39 бодами, „Обилич 1993” тераз други зоз 32-ома бодами, „Гайдук” треци и ма 31 бод, а ОФК „Бикич” на пиятим месце зоз 28 бодами.

